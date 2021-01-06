رئيس الأسقفية مهنئا البابا تواضروس:ميلاد المسيح يرفع غيوم القلق التي يعيشها العالم

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد الذي يترأس البابا صلواته مساء اليوم الأربعاء.

وقال حنا في بيان له صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم: نتمنى لقداسة البابا تواضروس وللكنيسة القبطية المصرية عيدًا سعيدًا تزيح فيه فرحة ميلاد المسيح غيوم القلق والخوف التي عاشها العالم بسبب وباء كورونا.

وتمنى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية للبابا تواضروس استمرار جهوده الإصلاحية التي يقود بها دفة الكنيسة المصرية مضيفًا : ليقودنا الله في موكب النصرة كل حين في رسالتنا الكنسية وواجبنا تجاه وطننا مصر.

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الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الانبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن صلاة القداس سوف تبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الاساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية فصلاة قداس عيد الميلاد المجيد تقتصر علي كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الاجمالي لا يزيد عن 20 شخصا، اما باقي الايبارشيات فكل أب أسقف مسئول عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وأعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتي منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.