“بيان رسمي” أسعار البنزين والسولار اليوم بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت لجنة التسعير التلقائي منذ قليل قرارها بشأن أسعار البنزين، وتجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة وتدرس آخر المستجدات حول الأسعار العالمية، وكميات الإنتاج والإستهلاك في مصر، وتصدر قرارها بالأسعار التي سيم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر.

أسعار البنزين اليوم بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي اليوم وراجعت أسعار بيع المنتجات البترولية، والتي سيتم العمل بها بدايةً من يناير الجاري ومروراً بفبراير وحتى مارس القادم، وقررت اللجنة تثبيت الأسعار كما هي عليه الآن لمدة ثلاثة أشهر.

وجاءت أسعار البنزين والسولار اليوم وحتى مارس المقبل كما يلي:

أسعار بنزين 80 اليوم 6.25 جنيه.

أسعار بنزين 92 اليوم 7.5 للتر الواحد.

أسعار بنزين 95 اليوم 8.5.

أسعار السولار 6.75 للتر الواحد.

ويذكر أنه في العام المالي الماضي قرر ئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراجعة أسعار الوقود كل ثللاثة أشهر، وتطبيق ما يسمى بالتسعير التلقائي للوقود، حيث هناك لجنة معنية بتسعير الوقود تجتمع على رأس كل ثلاثة شهور، وتحدد الأسعار الجديدة لتتماشى مع الأسعار العالمية، ولكن يشترط أن تكون الأسعار الجديد بالزيادة أو الإنخفاض لا تزيد عن 10%.