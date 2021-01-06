انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن سعر البنزين والسولار اعتبارا من يناير الجاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر تجتمع كل ثلاثة اشهر من أجل تسعير المنتجات البترولية من بنزين وسولار وذلك في ضوء الأسعار العالمية لها في الأسواق الدولية، واليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021، اجتمعت لجنة تسعير المنتجات البترولية من أجل الاتفاق على تحديد سعر البنزين والسولار لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يناير الجاري وحتى شهر مارس المقبل على تبدأ عملية التسعير الجديدة بعد ذلك اعتباراً من شهر ابريل 2021.

لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن تثبيت سعر البنزين والسولار لمدة ثلاثة أشهر:-

جاء بقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، بأنه بعد ما قامت اللجنة بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، والذي يتم بشكل ربع سنوي، ومقارنة الأسعار العالمية لسعر بعض المنتجات البترولية وهي البنزين والسولار بسعرها في مصر، فقد قررت اللجنة تثبيت سعر البنزين والسولار في مصر لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من شهر يناير الجاري.

وبهذا فإنه وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن سعر البنزين والسولار والذي سيتم العمل به اعتباراً من شهر يناير الجاري 2021 ولمدة ثلاثة أشهر أخري سيكون كالتالي:-

بنزين 80 بسعر 6.25 جنيه لكل لتر.

بنزين 92 بسعر 7.50 جنيه لكل لتر.

بنزين 95 بسعر 8.50 جنيه لكل لتر.

سعر السولار 6.75 جنيه لكل لتر.

وأشارت اللجنة أن قرارها بشأن تثبيت سعر البنزين والسولار قد جاء بعد ما قامت اللجنة بمقارنة أسعار تلك المنتجات في الأسواق العالمية.