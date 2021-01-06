مصادر: جمعة والهنيدى والأهوانى بين المعينين بمجلس النواب بقرار جمهورى

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، إن الأسماء تضم كلا من المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية السابق، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى الأسبق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق.

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