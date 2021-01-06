إنفوجراف.. مبادرة السيسى لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى الفيروس. وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءًا من اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلى.

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