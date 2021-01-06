وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى 

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار التحضير لاجتماع الرباعية التى تشمل مصر والأردن، وفرنسا، وألمانيا خلال الأيام القادمة، وهى مجموعة الدول التى تسعى لدفع جهود السلام فى المنطقة، خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية.

وأضافت الخارجية فى بيان صحفى، أنه يجرى التنسيق على مستوى وزيرى الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطينى فى إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية، حيث أجرى الوزير سامح شكرى اتصالًا آخر مع رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى فى هذا الإطار، وذلك فى سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.