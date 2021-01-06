وزارة القوي العاملة تحذر وتنفي ما نشر علي المواقع المزيفة بشأن منحة...

حذرت وزارة القوي العاملة من جديد من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية .

ونفت وزارة القوي العاملة ما تردد عبر المواقع الالكترونية الوهمية والمزيفة ما نشر بعض الشائعات عن منح الوزارة كل مواطن مبلغ 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل ، وتطلب من المواطنين التسجيل بالموقع المزيف .

وتؤكد وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وليس وزارة القوي العاملة والهجرة "وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.