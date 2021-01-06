إصابة المنشد مصطفى عاطف بفيروس كورونا

أصيب المنشد الديني مصطفى عاطف بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته الداعية فايزة أبو زيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقالت فايزة أبو زيد "السلام عليكم ورحمه الله ادعوا لابنى العزيز الغالى ابن أختى وحبيبتى مصطفى عاطف، بالشفاء العاجل أصيب بكورونا". ويتواجد مصطفى عاطف في ولاية كازان بروسيا ضمن جولة حفلاته بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي آخر تصريح له قبل إعلان إصابته بكورونا، قال مصطفى عاطف "فوجئت بتواجد عدد كبير من المسلمين بكازان، وهم يتعاملون بتعاليم الإسلام كما يجب أن تكون، وسعيد بإحيائي لحفلي في كازان، وسأكمل بدءا من الغد بقية حفلاتي بالشيشان وموسكو، وهي سلسلة حفلات تهدف إلى إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم".

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