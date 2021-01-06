«حرب على تجار الألم».. سقوط المتهمين باحتكار وتخزين اسطوانات الأكسجين

ضبطت مديرية أمن القاهرة 50 إسطوانة غاز أكسجين "فارغة" تم حجبها واحتكارها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص").

كما ضبطت المديرية (20 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة")، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص")، وضبط (3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين) .. تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص").

وفي الجيزرة تم ضبط (56 إسطوانة غاز أكسجين "فارغة") .. لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص").

وضبطت مديرية أمن الشرقية (37 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر) .. تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (25 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر) .. تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (13 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر) .. تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ولاسيما التصدى لممارسات احتكار المستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول.