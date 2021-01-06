السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة التطورات الخاصة بملفات الأمن القومى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة علي الصعيد الخارجى.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومى المصرى، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس فى هذا السياق بالاستمرار فى بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسى داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.





