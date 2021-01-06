وزراء الزراعة والري والصناعة يبحثون آليات توفير مستلزمات منظومة تحديث الري من الصناعة الوطنية

عقد وزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة اليوم، الأربعاء، اجتماعًا بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة آليات توفير مستلزمات مشروع تطوير منظومة الرى الحديث والحقلى، وذلك لضمان ضبط الأسعار وتوافرها في الأسواق.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع التحول لاستخدام نظم الري الحديث، والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام ستسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف التحول لنظم الرى الحديث فى زمام مليون فدان كمرحلة أولى.

من ناحيته، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية توفير مستلزمات منظومة تحديث الري من الصناعة المحلية بهدف تشغيل مصانعنا الوطنية، وأيضًا توفير فاتورة الاستيراد التي تستنزف العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضمان توفير مستلزمات هذا المشروع القومي الهام الذي يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح السيد القصير أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين محددًا المكونات والأسعار الاسترشادية والمواصفات الفنية المطلوبة، وأيضًا المناطق المستهدفة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ على مستوى الجمهورية، لكي يتم توفير المستلزمات من أقرب المناطق المتاحة لها وبأقل تكلفة للنقل.



من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية الالتزام بمعايير الجودة في المنتج المحلي، حيث إن اعتبارات الجودة والتكلفة تُعد من أهم المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم المنتجات، موضحة أن وزارة الصناعة ستقوم بالتواصل مع المصانع التي يمكنها المساهمة في توفير مستلزمات هذا المشروع القومي الهام.