اتحاد المصريين بالسعودية يهنيء الأقباط والبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية بالتهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولكل جموع الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وصرح عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، أن مصر تعد نموذجا استثنائيا في التعايش بين مسلميها ومسيحييها في وطن واحد إخوة متحابين، مشيدا بمواقف الأقباط الوطنية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا كمصريين أبناء وطن ودم واحد .
وأكد "حنفي" أن عيد الميلاد المجيد ليس عيدا للأقباط فقط بل هو عيدا لكل المصريين ومناسبة وطنية تكشف عن لحمتهم ووحدتهم أمام كل من أرادوا تدمير هذا الوطن في كثير من الأوقات ،
وفي ختام تصريحه، قال نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية: "أدعو الله أن يعيد على جميع المصريين هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات".
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