آراء المواطنين في إجراءات الحكومة ضد كورونا.. فيديو

فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، اتخذت الدولة عدة إجراءات لحماية المواطنين من انتشار الفيروس.

لذلك رصدت عدسة "دوت الخليج" آراء المواطنين فى تأجيل الامتحانات وفى الإجراءات المتخذة ضد كورونا.

وقال ضياء محمد إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة والجهات المختصة بالتعليم فى مجابهة كورونا تصب فى مصلحة الطفل، وأضاف أن الإجراءات المتخذة فى تطبيق الغرامات على المخالفين هى إجراءات صحيحة لحماية المواطن.

وأكد خالد حازم أن التحرك فى الشوارع بدون الكمامة كارثة لأن الخوف النابع من الداخل، إذا انتشر سيحافظ المواطنون على حياة بعضهم البعض.

وعلق أحمد عبد الحميد أن الإجراءات بالنسبة لذلك الوقت مهمة بسبب زيادة الأعداد، ولكن على وزارة التربية والتعليم أن تحرص على مصلحة الطالب حتى لا تشتت مستواهم الفكرى.

وقال محمد عبد الله إن هذا الإجراء بالنسبة للتعليم حافظ على صحة الأطفال لأنهم مستقبل البلاد، وطالب بأن يناقش وزير التربية والتعليم فكرة الأبحاث مرة أخرى حتى لا يصاب الطلاب بالخمول.

وقال سيد عبد الرحمن إن هذا القرار صائب لأنه سيحافظ على الطفل الذى لا تقوى مناعته على تحمل أى فيروس، وأضاف أن الدولة تحرص على المواطن.