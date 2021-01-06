الأطباء: الصحة اعتبرت كورونا من الأمراض المعدية وصرف معاشين لشهداء الفيروس

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن اجتماع نقيب الأطباء ومسئولي النقابة مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات اليوم، الأربعاء، ناقش معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا والذى يبلغ 80% من الحد التأمينى.

وأوضح أن ذوى شهداء 2020، سيحصلون على 5600 جنيه، وشهداء 2021، سيحصلون على 6000 جنيه.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع توضيح النقاط الآتية:

1- قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2019، وأن هذا القرار يتفق مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية ولا نحتاج إلى أى تعديل قانونى.

2- الأوراق المطلوبة

شهادة الوفاة

مسحة pcr

تقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة.

3- يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل.

4- يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين، المعاش العادى ومعاش الإصابة مجتمعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، والدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، اليوم مع اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسامى عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة.