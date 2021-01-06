مع التحصين المستمر.. هل ظهرت حالات إنفلونزا الطيور في مصر

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن جميع مربي الدواجن فى مصر يقومون بتحصينات للدواجن قبل فصل الشتاء، موضحًا أن مصر خالية من انفلونزا الطيور فمنذ سنوات عديدة لم تظهر أي بؤر لإنفلونزا الطيور بسبب تلك التحصينات المستمرة.
وأضاف " أبوصدام" في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن جميع أمصال انفلونزا الطيور متوفرة بكل أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة للمربين، مشيرًا إلى أن التحصين أدى إلى زيادة انتاج الدواجن، وبالتالي أصبحنا نكتفى بـ97% منها في مصر.
وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أن أسعار الدواجن مستقرة حتى الآن، مشيدًا بدور وزارة الزراعة في توفير الأمصال والتحصينات اللازمة سواء في الوزارة أو المتاجر، كما تقوم بالإرشاد والتوعية للأطباء البيطريين التابعين للوزارة.
ونوه إلي أن كل المزارع على مستوى مصر لها طبيب بيطري يشرف عليها وهم متواجدون باستمرار، كما أن الوزارة تقوم بتوفير جميع المبيدات اللازمة لتجنب الحشرات وانتشار الأوبئة.
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