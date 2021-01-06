نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: تكليفات السيسي بإصدار طبعة جديدة من "المقر البابوي للكنيسة القبطية" يوطد العلاقة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، الكلمات الصادقة التي صرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أثناء تهنئتة للأخوة الأقباط بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث عبر السيد الرئيس عن الدور الهام للأخوة الأقباط شركاء الوطن حينما قال " انتم شركاء الوطن، والتاريخ المسيحى لة اهميتة ".

وأشادت "عطوة" في بيان لها بالتكليفات التي أصدرها فخامة السيد رئيس الجمهورية بسرعة اصدار الطبعة الجديدة من كتاب المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال مكتبة الإسكندرية، مشيرًا سيادته إلى أهمية تعريف المصريين بالتاريخ القبطي العظيم ومؤسساتهم الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتسامح، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية شعبًا وحكومةً ونوابًا.

و أختتمت عضو مجلس النواب بيانها الصحفي معربة عن سعادتها البالغة بتلك الخطوة، حيث يضم الكتاب وفقًا لما قد صرح به المتحدث بإسم الكنيسة العديد من الأبحاث وعشرات الصور الملونة والخرائط والوثائق والرسوم التخطيطية، التي شارك في إعدادها ثمانية باحثين تناولت أبحاثهم العديد من الجوانب المهمة تاريخيًا، ولغويًا، فنيًا ومعماريًا، وحضاريًا حول المقر البطريركي وتنقلاته، والأب البطريرك وتكريسه وألقابه وكرسيه، وتصويره في الفن، وعمارة المقر البطريركي، وراجعه قداسة البابا بنفسة، ذلك المحتوى الذي سيقوم بتعريف الحضارة القبطية بشكل شامل لجموع أبناء الشعب المصري.