انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بدايةً من يناير وحتى نهاية مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أقرت لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزين الجديدة، والتي من المقرر أن يتم العمل بها لمدة 3 شهور قادمة بدايةً من يناير ومروراً بفبراير وحتى شهر مارس القادم، هذا وقد اجتمعت اللجنة اليوم وأقرت سعر البنزين والسولار، حيث تجتمع هذه اللجنة على رأس كل ثلاثة شهور، وتحدد الأسعار الجديدة لتتماشى مع الأسعار العالمية.

أسعار البنزين الجديدة بدايةً من يناير وحتى مارس المقبل

كما أن مسألة تحديد أسعار الوقود الجديدة تخضع للعديد من العوامل، ومنها الأسعار العالمية، وحجم الإنتاج في مصر، وكذلك حجم الإستيراد والتكلفة في ظل تغير الأسعار، بالإضافة إلى مصاريف التشغيل، وبناءً على هذه العوامل الأربعة السابق ذكرها، يتم تحديد الأسعار.

أما بالنسبة إلى أسعار البنزين الجديدة فقد قررت اللجنة تثبيت الأسعار، وجاءت أسعار الوقود وفق ما يلي:

أسعار بنزين 80 اليوم 6.25 جنيه.

أسعار بنزين 92 اليوم 7.5 للتر الواحد.

أسعار بنزين 95 اليوم 8.5.

أسعار السولار 6.75 للتر الواحد.

علماً بأن مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لا تخرج عن ثلاث احتمالات، وهي كما يلي:

1- زيادة الأسعار بما لا يزيد عن 10%.

2- تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10%.

3- تثبيت الأسعار كما هي عليه الآن.

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كما تجتمع اللجنة المعنية بتسعير الوقود خلال الأيام المقبلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يوليو 2019 بالتسعير التلقائي للوقود، كما هو متبع في العديد من دول العالم.