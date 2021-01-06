ترسيخا لدور المرأة.. 4 مستشارات للنيابة الإدارية فى مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - مثل عدد من عضوات النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، خلال الأسبوع الجارى، النيابة الإدارية فى مباشرة الإدعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات مصر المختلفة.





وهن كلٍ من: المستشارة الدكتورة وفية على العطيفى - أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، والمستشارة حنان طلعت أبوالعز- أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والمستشارة شريهان رجب محمد - أمام المحكمة التأديبية للتعليم، والمستشارة سهيلة محمد سعيد مراد - أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام، حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 فى مادته الرابعة على أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية.

كما نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته فى مادته التاسعة على أن يتولى أعضاء النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحاكم التأديبية.

جاء ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التى ينتهجها رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة فى مباشرة الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.