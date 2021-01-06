النائب العام يهنئ أعضاء النيابة والعاملين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حمادة الصاوى، النائب العام أعضاء النيابة العامة والعاملين بها بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2021.



جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حمادة الصاوى، النائب العام أعضاء النيابة العامة والعاملين بها بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2021. وتمنى النائب العام، لهم داوم التوفيق والنجاح داعيا المولى عز وجل لمصر وأهلها بالحفظ والسلامة.

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