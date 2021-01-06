القوى العاملة: توفير 3.622 فرصة عمل برواتب تصل لـ 5.300 جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت 3.622 فرصة عمل منها 740 لم يتم استيفاؤها من الشهر الماضى للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1.200 لتصل إلى 5.300 جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.





وأضاف الوزير، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى "برنامج طالبى العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 15 بمهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و933 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و23 مسئول ائتمان، و740 عامل إنتاج، منهم 4 فرص لذوى القدرات الخاصة، ويصل الراتب لـ 2.400 جنيه، و218 عامل خياطة، و105 عمال سنجر، و72 عامل أورليه، و140 عامل جوكر، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و50 عامل جودة، و50 مساعد جودة، و67 بائعاً، و 25 كاشيرا و10 كاشيرات.

وأوضح أن الوظائف تشمل أيضا 150 أخصائى مبيعات، و50 مندوب توصيل طلبات، و168 عاملا وعاملة نظافة، و99 سائق درجة ثانية وثالثة، و45 منسقة تأمين، ومسؤولين مشتريات خارجية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و 4 فنيين ميكانيكا، و 54 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و 20 فنى خراطة، و20 فنى برادة، و27 فنى كهرباء، و24 فنى تشطيبات، و فنى كيماويات، وفنى نجارة، وفنى سباكة، وفنى حدادة، وفنى تشغيل محاور رى، وفنى تركيب محاور رى، وفنى تبريد وتكييف.

وأضاف الوزير أن الفرص تشمل أيضا 4 مهندسين كهرباء، ومهندسين ميكانيكا، و7 صيادلة عام، ورئيس قسم أبحاث، و 4 كيميائيين عام حاصلين على بكالوريوس علوم، و4 محاسبين، و2 مساعد صيدلى، و4 أخصائيين شئون طلبة، و2 أخصائى رعاية شباب، و 2 أخصائى تصدير، ومدير مخزن، وأمين مخزن، ومدخل بيانات، و 3 تمريض، و 5 فنيين طباعة، وفنى لحام أرجون وكهرباء كونترول، ويصل الراتب لـ 5.300 جنيه، و4 مشغلى ماكينات، و 2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و 55 نادلا، و60 مساعد نادل، و 30 كابتن، و50 مساعد شيف، و 5 سكرتارية، و 30 مشرف أقسام، و 40 منسق ممرات، و 4 أمناء معمل.