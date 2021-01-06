سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية إسرائيل التحضير لاجتماع الرباعية لدفع عملية...

أجرى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الأربعاء، اتصالًا مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، وذلك فى إطار التحضير لاجتماع الرباعية التي تشمل مصر والأردن وفرنسا وألمانيا خلال الأيام القادمة، وهي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها أنه يجرى تنسيق على مستوى وزيري الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطيني في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية، حيث أجرى الوزير سامح شكري اتصالًا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
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