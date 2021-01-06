من 5600 إلى 6000 جنيه.. صرف معاش إصابة عمل لشهداء كورونا من الأطباء

بعد مشاورات ومفاوضات كثيرة تمت بين نقابة ا لأطباء ووزارة الصحة وبعد صدور قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020 ) وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، التقى اليوم الدكتور حسين خير نقيب أطباء مصر ومعه د. ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية مع كل من اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأ. سامى عبد الهادي نائب رئيس الهيئة لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا والذى يبلغ 80% من الحد التأمينى ولإزالة أى غموض يعرقل الصرف .

وتم خلال اللقاء توضيح أن قرار وزير الصحة باعتبار الكورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2020 يتفق هذا القرار مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية بالتالى لا حاجة إلى أى تعديل قانونى وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار ( كورونا إصابة عمل ) حسب تأكيد اللواء جمال عوض:

سيصبح معاش شهداء عام 2020 - هو ( 5600 جنيه)

و يصبح معاش شهداء عام 2021 هو. ( 6000 جنيه)

ويرجع ذلك الي أن الحد التأمينى كان فى 2020 - ( 7100جنيه ) ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 ج ، و لكن الحد التأمينى زاد فى 2021 الى8000 جنيه و80% منه تساوى 6000 جنيه .

وعلى أسر الشهداء تقديم الاوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات وهى كالآتى :-

١- شهادة الوفاة

٢- ماسحة pcr

٣- تقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة

٤- يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل

٥- يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين

المعاش العادى ومعاش الإصابة مجتمعين

والنقابة بدورها تطالب أسر الشهداء بسرعة التوجه بالأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات وموافاة النقابة بأي مستجدات