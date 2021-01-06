مصر للطيران تواصل حملتها الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.. صور

أنهت شركة مصر للطيران، استعدادتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 لـ 31 يناير المقبل، بوضع شعار َوتميمة البطولة علي أسطول النقل البري ومعدات شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى واجهة طائراتها وعلى جميع مقاعد الركاب.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران ، أعلن طرح تخفيض 20 % على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، ويمكن للمسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتي 14 يناير الجاري فقط ، علي أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر علي رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021 .

من ناحية أخرى، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية والركب الطائر باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد علي ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين إلى مصر شهادة pcr بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة ب72 ساعة .

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية حملة قومية بعنوان " مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء استقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة ، و التي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.