لظروف طارئة.. "المحامين" تقرر تأجيل عزاء سيد عبد الغني

أعلنت نقابة المحامين عن إرجاء عزاء وتأبين الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق النقابة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري.
وقالت النقابة: « لظروف طارئة تم إرجاء تأبين الزميل العزيز الأستاذ الكبير سيد عبد الغني إلى موعد آخر سيحدد قريبًا».
وكانت قد أعلنت النقابة عن عقد عزاء الراحل مساء الخميس بمقر النقابة بوسط البلد.
من جانب آخر شيعت جنازة الراحل سيد عبد الغني، أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، عصر أمس الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة.
وتقدم المشيعين نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.
جدير بالذكر، أن «عبد الغني» توفى اليوم متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.
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