رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأعرب زين عن أمنيته بدوام الصحة والتوفيق للبابا تواضروس الثاني في كل خطواته التي تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها. كما توجه زين بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدًا على دور الوطنية للإعلام في تعزيز روح التسامح وقبول الأخر واحترام الأديان،وتقديم محتوي إعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويعزز روح التعاون والتلاحم بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم في مواجهة كافة التحديات.

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