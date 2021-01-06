مصر للطيران تواصل حملتها الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

أنهت شركة مصر للطيران، استعدادتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 لـ 31 يناير، بوضع شعار َوتميمة البطولة علي أسطول النقل البري ومعدات شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى واجهة طائراتها وعلي جميع مقاعد الركاب.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران ، أعلن طرح تخفيض 20 % علي أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر ، ويمكن للمسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتي 14 يناير الجاري فقط ، علي أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر علي رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021 .

من ناحية أخرى، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية والركب الطائر بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد علي ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين الي مصر شهادة pcr بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة ب72 ساعة .

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية حملة قومية بعنوان " مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء إستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة ، و التي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.