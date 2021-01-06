بعد إصابته بكورونا.. وائل الإبراشي يعلن خروجه من الإنعاش وتحسن حالته الصحية

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن تحسن حالته الصحية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتبت الصفحة الرسمية: "تحسن واستقرار كبير جدًا في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي وائل الابراشي غير موجود على جهاز تنفس صناعي، ومتواجد بغرفة عادية داخل المستشفى وفي أقرب وقت سوف يخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام ويعود إلى جمهوره ومحبيه".
ويخضع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" على شاشة التليفزيون المصري، لفترة عزل داخل أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوع، ونقله للعناية المركزة.
وكانت بعض المنصات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أطلقت أنباءً عن تدهور صحة وائل الإبراشي، وصلت إلى حد الحديث عن وفاته، وهو ما لم يتم تأكيده أو الإشارة إليه من المقربين من الإعلامي الشهير، ويتم نفيه بهذا البيان.
وقالت مصادر من داخل التليفزيون المصري، من زملاء وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" إن مقدم البرنامج في حالة صحية جيدة، وجميع العاملين يحرصون على الاطمئنان عليه بشكل دوري، مشيرين إلى أن حالته الصحية في تحسن يوما بعد يوم.
في السياق نفسه، عادت الإعلامية دينا عبد الكريم للظهور على شاشة التليفزيون المصري ببرنامج التاسعة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وهو ما منح العاملين تفاؤلا بعودة وائل الإبراشي قريبا.
https://web.facebook.com/waelelebrashy/posts/10159083315971812
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