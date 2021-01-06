حسام غالي وحازم إمام.. مصادر تكشف أسماء المعينين في مجلس النواب

كشفت مصادر عن عدد من الشخصيات العامة التي سيصدر قرارا جمهوريا بتعيينها في مجلس النواب خلال ساعات . وجاءت ابرز الاسماء كالتالي:ابراهيم هنيدي، نجلاء الاهواني، علي جمعة، والصحفي عماد خليل، حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، الإعلامية دينا عبد الكريم، المهندسة إيمان العجوز، والدكتور محمد جمال السعيد، الدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة منى عمر)

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