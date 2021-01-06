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تأجيل عزاء وتأبين الراحل سيد عبد الغني إلى موعد لاحق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة المحامين بالتوافق مع أسرة الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق النقابة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، عن تأجيل العزاء والتأبين والذي كان مقررا عقده غدا الخميس، إلى موعد لاحق يعلن عنه عند تحديده.

جدير بالذكر، أن «عبد الغني» توفى أمس الثلاثاء، متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.

وشيعت جنازة الراحل من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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