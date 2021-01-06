وزير الشؤون النيابية يهنئ البابا تواضرس الثانى بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وأعرب الوزير فى البرقية، عن خالص التهانى والأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قداسته والأخوة المسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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