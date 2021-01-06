النشرة المرورية: زحام بمحيط المواقف الإقليمية وميدانى المؤسسة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية إيمان مختار، أن من أبرز هذه الأماكن أعلى دائرى المرج، وأعلى مناطق المنيب، وأعلى مناطق الوراق.

وتابع: أما بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاع الأحجام المرورية بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأيضا طريق قناة السويس المتجه إلى طريق الكورنيش.

وأشار صابر إلى أن بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، كما تشهد محافظة الغربية أيضا بعض الأحجام المرورية فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير. وأكد محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أنه فى نطاق محافظة القليوبية، تقابلنا بعض الأحجام بميدان المؤسسة، القادم من محطة مترو شبرا الخيمة. وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية، عدا شارع الجامعة فيفضل سلوك شارع مراد وشارع السودان، وكذلك بعض الأحجام بميدان الجيزة". وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر. كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وأيضا كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.

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