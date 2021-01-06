عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يهنىء البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك يأتي ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.