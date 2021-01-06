قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك حملات لتحصين الطيور فى الحضانات ضد انفلونزا الطيور وجميع الأوبئة من قبل الوزارة خاصة فى بداية فصل الشتاء حتى تصل إلي المربي محصنة.
وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه لا يوجد حاليًا بمصر حالات من إنفلونزا الطيور ، مناشدا جميع المربين بتحصين الدواجن ضد أى أوبئة أو أمراض.
ونوّه "متحدث وزارة الزراعة" إلي أن انفلونزا الطيور يوجد منها أنواع متعددة ولكن المعروف إعلاميًا لا يوجد منه فى مصر منذ سنوات .
وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بالعديد من الحملات على مناطق متنوعة للتوعية والإرشادات لمربي الدواجن للتوعية من أنفلونزا الطيور خاصة مع قدوم فصل الشتاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات لتحصين الدواجن في الحضانات ضد أنفلونزا الطيور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.