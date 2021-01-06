حملات لتحصين الدواجن في الحضانات ضد أنفلونزا الطيور

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك حملات لتحصين الطيور فى الحضانات ضد انفلونزا الطيور وجميع الأوبئة من قبل الوزارة خاصة فى بداية فصل الشتاء حتى تصل إلي المربي محصنة.

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه لا يوجد حاليًا بمصر حالات من إنفلونزا الطيور ، مناشدا جميع المربين بتحصين الدواجن ضد أى أوبئة أو أمراض.

ونوّه "متحدث وزارة الزراعة" إلي أن انفلونزا الطيور يوجد منها أنواع متعددة ولكن المعروف إعلاميًا لا يوجد منه فى مصر منذ سنوات .

وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بالعديد من الحملات على مناطق متنوعة للتوعية والإرشادات لمربي الدواجن للتوعية من أنفلونزا الطيور خاصة مع قدوم فصل الشتاء.