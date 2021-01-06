نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن": الكشف على 8292 سائق حافلة مدرسية خلال الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الأول، حيث تم الكشف على 8292 سائقا بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتبين تعاطي 170 حالة من السائقين للمواد المخدرة "حشيش،ترمادول، مورفين "،مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت "القباج" على استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترات الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.‬



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،انه تم تنفيذ 488 حملة بشكل مفاجئ على مدار الفصل الدراسى الأول استهدفت الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف " عثمان " انه تم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية،مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة خاصة التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب وذلك خلال فترة الدراسة،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

واشار "عثمان " الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " تلقى 7 شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس،بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية وتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

يأتي ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.