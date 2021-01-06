نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة تصل للضباب.. نحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 7 يناير 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الخميس:

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل الي حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل الي حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل الي حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الأحد المقبل:

أمطار خفيفة علي مناطق من (حلايب-شلاتين) علي فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل الي حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:



شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.