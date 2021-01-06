نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه القناة: مناورات مولدات الديزل تهدف لعدم توقف المحطات عن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن أجراء أول مناورات عملية، اليوم الأربعاء، لاختبار كافة مولدات الديزل الخاصة بالمحطات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاعات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للاطمئنان علي كفاءة المولدات وضمان استمرار عمل جميع المحطات وعدم توقفها أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي نجاح كافة المناورات العملية التي تم إجراؤها في عدد من المحطات منها، محطة رفع ميدان مصطفى كامل بحي أول، ومحطة ميدان بورسعيد، وميدان المطافي بحي ثان، ومحطة رفع النجدة بحي ثالث، وذلك تحت اشراف المهندس مجدي سعيد، والمهندس عصام العلاف مدير التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن الهدف من تلك المناورات هي التأكد من الكفاءة العملية وتشغيل مولدات الديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وعدم توقف أي من محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف رئيس مياه القناة، الى جاهزية المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار التشغيل فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي، مضيفا أن في حالة اكتشاف أي أعطال في مولدات الديزل الخاصة بأي محطة أثناء عملية المناورات سوف يتم أعمال الصيانة الفورية لرفع كفاءته العملية ويتم بعد ذلك عدة اختبارات أخرى عليه لتأكد انه يعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.