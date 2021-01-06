خاص: الدكتورة فرحة الشناوى ضمن المعينين بمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد كرم الدكتورة فرحة الشناوى، عام 2018، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، نظرا لإسهاماتها وسيرتها ومسيرتها العلمية العالمية الرائدة وكذلك في المجال الاجتماعي وخدمة وتنمية المرأة.
كما كرمها السفير الفرنسى بالقاهرة وحصلت على وسام "ضابط عظيم" من فرنسا وهو أعلى وسام يمنح للعلماء، وهى من مؤسسى المركز الثقافى الفرنسى لتعليم اللغة الفرنسية للشباب والذى يتيح فرص متنوعة لهم للحصول على منح علمية ودراسية بفرنسا.
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