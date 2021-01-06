الأوقاف تشكل لجنة إدارة أزمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد

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جدة - نرمين السيد - وتضم اللجنة فى عضويتها، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا فى أى مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وأضاف بيان الوزارة أنه فى حال رأى مدير أى مديرية ضرورة تستدعى غلق مسجد، فعليه رفع الأمر فورا لرئيس اللجنة، لتقرر ما تراه مناسبا سواء فى أمر الغلق أو مجازاة المقصر، مع عدم اتخاذ أى إجراءات فردية فى هذا الشأن، ولا يتم إعادة فتح أى مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها، سواء كان قد تم غلقه قبل هذا التنيبه أو تم غلقه بعده.
وأوضح بيان الوزارة أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، وعليها متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعى بكل حزم.
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