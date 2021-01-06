عاجل.. السيسى يتابع المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافى بوزارة التخطيط.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الاجتماع شهد استعراض "المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية". ووجه الرئيس السيسى بأن يشمل "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها. كما شدد الرئيس على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على غرار التجارب الملهمة التى أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التى تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية على مستوى الجمهورية خاصة فى قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية التى شملت عشرات الملايين من المواطنيين، حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح انشطة مشروع "تنمية الأسرة المصرية". ووجه الرئيس بدراسة التجارب الناجحة فى التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، وذلك من منظور شامل يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية. وقد شهد الاجتماع استعراض الإطار التنفيذى العام المقترح "للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والتى تستهدف بالأساس الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى عرض النطاق الجغرافى المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات فى مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بأنشطة واهداف المشروع.

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