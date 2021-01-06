صور.. الصحة: 20 ألف فريق طبى و5400 وحدة لمبادرة متابعة حالات العزل المنزلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار "100 مليون صحة"، فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة انطلقت اليوم بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلى، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائى بوزارة الصحة.

وأضاف "مجاهد" أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلى، مشيرًا إلى أنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع "مجاهد" أنه تم تخصيص 20 ألف فريق طبى للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكترونى، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الحالات أيضًا من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى، فضلاً عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التى بها معدلات إصابات عالية من الفيروس، لافتًا إلى تلقى استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكترونى لمبادرة 100 مليون صحة، (http://www.100millionseha.eg )، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى الخط الساخن (105).