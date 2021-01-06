الإعلامي وائل الإبراشي: لم أعد موجودا على جهاز التنفس الصناعي وصحتي تحسنت

أعلنت صفحة الإعلامي وائل الإبراشي تحسن واستقرار كبير جداً في حالته الصحية. وقل المنشور إن الإعلامي وائل الإبراشي غير موجود على جهاز تنفس صناعي، ومتواجد بغرفة عادية داخل المستشفى وفي أقرب وقت سوف يخرج من المستشفي بعد تماثله للشفاء التام ويعود إلى جمهوره ومحبيه.

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