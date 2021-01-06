مشاجرة في العناية المركزة.. تكسير وإصابات مع أطباء بمستشفى بلقاس المركزي

في واقعة وصفها متابعون بالكارثية، أصيب طبيب و3 بالتمريض داخل قسم العناية المركزة في مستشفى بلقاس العام، بعد مشاجرة مع أهالى مريض توفي بالداخل.

وفقا للتفاصيل الواقعة فقد ورد بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، يفيد وقوع مشاجره ومصابين داخل مستشفى بلقاس المركزى .

وكان طرفا المشاجرة كل من طرف أول (أحمد سامح حسين عبد اللطيف 34 سنه طبيب العنايه المركزة بالمستشفى، ومقيم قريه السماحيه التابعة لدائرة المركز، مصاب بسحجات بالرقبه ، وإسراء محمد فهيم 23 سنه ممرضه بالمستشفى، ومقيمه قريه المعصره التابعة لدائرة المركز، مصابة بكدمات أسفل العين اليمني، ولمياء السيد محمود مصطفى 22 سنه ممرضه بالمستشفى، ومقيم بندر شربين بكدمات بالكتف الايمن، ومحمد عاطف محمد حسن 22 سنه ممرض بالمستشفى مقيم بندر شربين بجرح إصبع الوسطى لليد اليسرى) .

والطرف الثاني ( خالد شعبان معروف 54 سنه سائق، إيهاب أيمن شعبان معروف 19 سنه طالب مصاب بكدمات بالوجه، وأمل كمال عباس بدوى 47 سنه مدرسه، مصابه بسحاجات بالصدر، وهبه أيمن شعبان معروف 17 سنه طالبه مصابة بسحاجات بالرقبه ) .

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب بالإيدى وإحداث ما بين من إصابات وكسر شراع الزجاج باب غرفه العناية المركزة بالمستشفى، وذلك على إثر وفاه أحد أقاربهم المحجوز فى غرفه العناية المركزة .

وبسؤال الطرف الثانى تبادل الاتهامات مع الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب بالايدى وإحداث ما بهم من إصابات، ولم يؤثر ذلك على سير العمل ، وتم تحرير المحضر رقم 142 لسنه 2021 جنح مركز بلقاس وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات .