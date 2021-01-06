تعيين والد الشهيد المقدم شريف عمر في مجلس النواب.. وصوت الأمة ينفرد بالقائمة

علم صوت الأمة من مصادره أن الكابتن محمد عمر والد الشهيد المقدم شريف محمد عمر جاء من ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب، والذين من المقرر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسماءهم رسميا في وقت لاحق.

وحصل "صوت الأمة" على قائمة بأسماء عدد من المعينين في مجلس النواب، المقرر عقد أولى جلساته في 10 يناير الجاري.

ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر خاصة، فإن قائمة المعينين في مجلس النواب والذين يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنهم قرارا خلال ساعات تضمنت كل من (ابراهيم هنيدي، علي جمعة، والصحفي عماد خليل، حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، الإعلامية دينا عبد الكريم، المهندسة إيمان العجوز، والدكتور محمد جمال السعيد، الدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة منى عمر)

ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020:" يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".