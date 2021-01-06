انفراد.. تعيين الدكتورة فرحة الشناوي في مجلس النواب

والدكتورة فرحه مأمون الشناوى، أستاذة المناعة بكلية طب المنصورة، مؤسس ومدير مركز الخلايا الجذعية بكلية طب جامعة المنصورة، الحاصلة علي لقب فارس ووسام ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية، أول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة
وتتضمن المؤهلات العلمية للدكتورة فرحة الشناوي: بكالوريوس بتقدير جيد جداً في 1971، دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد في 1974، دبلوم الدراسات العليا بتقدير مقبول في 1975، الدكتوراه في 1981
كما تتضمن الدرجات الوظيفية: طبيب بشرى ثالث في 1972، معيد في 1975، مدرس مساعد في 1975، مدرس في 1982، أستاذ مساعد في 1987، أستاذ في 1992، أستاذ متفرغ في 2009
وشغلت منصب مديراً لمكتب العلاقات الخارجية بالجامعة 2010، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 2007، عميد كلية الطب جامعة المنصورة من 2005 إلي 2007.
وحصل "صوت الأمة" على قائمة بأسماء عدد من المعينين في مجلس النواب، المقرر عقد أولى جلساته في 10 يناير الجاري.
ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر خاصة، فإن قائمة المعينين في مجلس النواب والذين يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنهم قرارا خلال ساعات تضمنت كل من (ابراهيم هنيدي، علي جمعة، وكابتن محمد عمر، والصحفي عماد خليل، حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، الإعلامية دينا عبد الكريم، المهندسة إيمان العجوز، والدكتور محمد جمال السعيد، الدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة منى عمر)
ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020:" يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".
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