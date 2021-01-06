انفراد.. تعيين الدكتورة فرحة الشناوي في مجلس النواب

علم صوت الأمة من مصادره بتعيين أ. د فرحة الشناوي ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب، والذين من المقرر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسماءهم رسميا في وقت لاحق.

والدكتورة فرحه مأمون الشناوى، أستاذة المناعة بكلية طب المنصورة، مؤسس ومدير مركز الخلايا الجذعية بكلية طب جامعة المنصورة، الحاصلة علي لقب فارس ووسام ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية، أول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة

وتتضمن المؤهلات العلمية للدكتورة فرحة الشناوي: بكالوريوس بتقدير جيد جداً في 1971، دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد في 1974، دبلوم الدراسات العليا بتقدير مقبول في 1975، الدكتوراه في 1981

كما تتضمن الدرجات الوظيفية: طبيب بشرى ثالث في 1972، معيد في 1975، مدرس مساعد في 1975، مدرس في 1982، أستاذ مساعد في 1987، أستاذ في 1992، أستاذ متفرغ في 2009

وشغلت منصب مديراً لمكتب العلاقات الخارجية بالجامعة 2010، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 2007، عميد كلية الطب جامعة المنصورة من 2005 إلي 2007.