القبض على سائق بشركة غازات وراء إخفاء 10 أسطوانات أكسجين لبيعها في السوداء

نجحت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ في إحباط بيع 10 أسطوانات أكسجين في السوق السوداء ، وذلك عقب بلاغ ورد من أهالى إحدى القرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بقيام أحد الأشخاص بتنزيل أسطوانات أكسجين من سيارة نقل وتركها بقطعة أرض فضاء بالقرب من إحدى المستشفيات .

بالفحص تبين قيام (سائق بشركة غازات) بترك 10 أسطوانات أكسجين من إجمالى 68 أسطوانة خاصين بالمستشفى المشار إليها بقطعة أرض فضاء بقصد الإستيلاء عليها وذلك بالإشتراك مع ثلاثة أشخاص فردى أمن خاص بالمستشفى "أحدهما هارب" ، مسئول مخزن أسطوانات الأكسجين بالمستشفى .

بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بغرض بيع الأسطوانات لصالحهما والتربح منها ، وبمراجعة مخزن إسطوانات الأكسجين بالمستشفى تبين دخول عدد (58) إسطوانة ووجود تلاعب بدفتر عهدة المخزن ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة