ضبط سنتر تعليمى يقدم الشيشة للطلبة ببولاق الدكرور بالجيزة.. صور

أغلقت أجهزة حى بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، سنتر تعليمى يقدم الشيشة للطلبة والمشروبات بقائمة أسعار، وشمعت الحملة التى قادها رئيس الحى بالتعاون مع شرطة المرافق، سنتر التوني التعليمى ببولاق الدكرور ومصادرة الأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السنتر، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها.

وصادرت الحملة 245 كرسيا والمعدات المستخدمة فى تقديم المشروبات والشيش المستخدمة، كما تم تشميع السنتر، مع حظر فتحه مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق، كانت أغلقت محافظة الجيزة 18 سنتر للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي وشمال الجيزة والعجوزة والوراق والطالبية ومراكز أوسيم و الحوامدية وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.