الشرطة في خدمة الشعب.. الداخلية ترافق سيارة نقل أكسجين تعثرت في الوصول لمستشفيات دمياط

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قامت أجهزة وزارة الداخلية فى إستجابة فورية وسريعة، بإصطحاب سيارة خاصة بنقل الأكسجين لعدد من المستشفيات بدمياط عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة ، كان بلاغاً قد ورد لإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بورسعيد بتوقف سيارة محملة بإحدى عشر طن من الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بدمياط، نظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية ، على الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارة المذكورة وإصطحابها وتوصيل حمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة دمياط .
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.
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