مدير "اليابان الثقافية": عرض 30 فيلما في أسبوع الأفلام هذا العام بسبب كورونا

أكد يو فوكازاوا، مدير مكتب مؤسسة اليابان الثقافية بالقاهرة، أن المؤسسة تقيم كل عام أسبوعا للأفلام اليابانية في شهر مارس، وكل سنة تحضر 4 أو 5 أفلام يابانية للعرض بالقاهرة، لكن هذا العام بسبب كوفيد 19 ستجلب 25 إلى 30 فيلما تعرض عبر الإنترنت ويمكن للجمهور أن يشاهدها مجانا في أي مكان في مصر.

وأضاف في ندوة له بــ موقع دوت الخليج أنه فيما يخص الدراما اليابانية تقوم المؤسسة حاليا بترجمة وتعريب كثير من الأعمال الدرامية اليابانية والمسرحيات للعرض باللغة العربية، ويقوم المكتب الرئيسي في طوكيو على هذا الأمر ويجمع هذه المسرحيات في كتب لتمكين العاملين في قطاع الإنتاج في مصر من تحويلها لأعمال فنية وقتما يشاؤون.

وذكر أنه فيما يخص عرض مسلسل مثل "أوشين" الشهير، في محطات التلفزة المصرية، فالأمر صعب جدا لأن قنوات التليفزيون لا تهتم كثيرا بعرض الأعمال اليابانية بل إن بعضها يطالب بمقابل مادي وفي الحقيقة مؤسسة اليابان غير ربحية وتنفق على ترجمة هذه الأعمال، وتعرض هذه الأعمال مجانا.