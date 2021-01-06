وفد مجلس أمناء القاهرة الجديدة يقدم تهاني عيد الميلاد المجيد بالكنائس.. صور

قام مجلس أمناء القاهرة الجديدة بزيارة بعض الكنائس في نطاق القاهرة الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. كان علي رأس وفد المجلس الدكتور محمد الوحش رئيس مجلس امناء القاهرة الجديدة، وعلي الشرباني رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، والمستشار مايكل نصيف رئيس اللجنة القانونية بالمجلس و الدكتور سعيد ابو الفتوح رئيس لجنة النقل بالمجلس. بدأت جولة الزيارات بكنيسة الانبا بيشوي بالتجمع الخامس وكان في استقبالهم القس بيشوي وكهنة الكنيسة ومجلس ادارة الكنيسة ، وبعدها كنيسة العذراء و ابو سيفين بالتجمع الأول و كان في استقبال المجلس القس بولا راعي الكنيسة، ثم كنيسة العذراء بالرحاب و كان في استقبالهم القس تادرس و كهنة الكنيسة و مجلس ادارة الكنيسة. وتقدم المجلس بخالص التهنئة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لمصرنا العزيزة.

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