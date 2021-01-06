الوطنية للصحافة.. الأحد إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير ٢٠٢١ يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢١/١/١٠. وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة علي ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

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